記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月14日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は14日の記者会見で、日本の高市早苗首相の台湾に関する発言をめぐって外交部が金杉憲治駐中国大使を呼び出したことに関し、高市首相の誤った言動について厳正な申し入れを行ったとし、中国統一の大業を阻もうとするいかなる勢力も必ず失敗すると強調した。林氏は次のように述べた。中国外交部の孫衛東