今回は普通のモス“じゃない方”の、モスプレミアム千駄ヶ谷店へ。【画像】「ものすごい重量感」2000円超の“テリヤキ和牛バーガー”の写真を見るまだ全国でも2店舗しかないという、超特別なモスバーガーなのです。こちらのお店、元々は通常のモスバーガーで、僕が大学生の頃からよく通ったお店。馴染みのモスが一体どうプレミアムになったか、個人的にも興味津々です。 ここはホントにモスなのか！？店内に入ると