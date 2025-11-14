今夏にベンフィカからレアル・マドリードへと移籍し、左サイドバックのポジションを確保している22歳のDFアルバロ・カレーラス。カレーラスはレアルのアカデミーに在籍していた期間があるが、2020年にはそのレアルからマンチェスター・ユナイテッドへと移籍。そこから4年間はマンUに所属してきた。しかしマンUでポジション確保とはならず、マンUからプレストン、グラナダ、ベンフィカとレンタル移籍し、昨夏には1430万ユーロでベン