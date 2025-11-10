約束の時刻ピッタリにリラックスした表情で画面の向こうに現れた白いパーカー姿の山本由伸投手（27）。「世界一、そしてワールドシリーズ（WS）MVP、おめでとうございます」と声をかけると、心底嬉しそうな、野球少年のような笑顔で「ありがとうございます！」と快活に応じる。【画像】大谷翔平とワールドシリーズ制覇の喜びを分かち合う山本由伸 トロント・ブルージェイズとの全7戦に及んだ激戦を制して世界一に