今から15年前、日本航空（JAL）は倒産した。負債総額は事業会社として戦後最大の2兆3200億円。だが、わずか2年8ヶ月後には過去最速で再上場を果たす。「稲盛和夫という名経営者による奇跡」として語られるこの再生劇だが、その背後には、倒産・再建プロフェッショナルたちの知られざる戦いがあった。その主役こそが日本を代表する倒産弁護士・瀬戸英雄である。瀬戸が管財人として携わったJALの死と再生の実態とは？ その全貌を初め