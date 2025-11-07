¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤ÎU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Ïº£·î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É±óÀ¬¤ËÎ×¤à¡£7Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅÐÃÅ¤·¤¿Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ÎÆÃÄ¹¤äÀ®Ä¹¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£2005Ç¯À¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½À¤Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡£Ä¾¶á¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÍèÇ¯1·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤À¡£Æ±Âç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢3Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤ëU23¥¢