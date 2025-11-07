U-22ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾å°Ì¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹·Ð°Þ¡Ö¥¤¥é¥ª¥é´ÆÆÄ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤ÎU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Ïº£·î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É±óÀ¬¤ËÎ×¤à¡£7Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅÐÃÅ¤·¤¿Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ÎÆÃÄ¹¤äÀ®Ä¹¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡2005Ç¯À¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½À¤Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡£Ä¾¶á¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÍèÇ¯1·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤À¡£Æ±Âç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢3Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤ëU23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Î¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤Ë±Æ¶Á¡£2¤«·î¸å¤ÎÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¡¢Âç´ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤È¡¢U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀï¤Ã¤¿Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎÍ»¹ç¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É±óÀ¬¤Ç¤Ï¡¢14Æü¤ËU-20¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¡¢17Æü¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°5°Ì¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¦¥¤¥ó¥É¥¦(IW)¤Ç¼çÎÏ¤ÏÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤¬¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡×¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ï²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂÎÀ©»þ¤Î2Ç¯È¾Á°¤Ë¤â¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¤ÏU-22ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥»¥ó¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î±ï¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤âºÆË¬¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö(¥¢¥ó¥É¥Ë¡¦)¥¤¥é¥ª¥é´ÆÆÄ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Â¸½¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤¹¡£»Ø´ø´±¤Ïº£½Õ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÌó1¤«·î´ÖÂÚºß¤·¡¢»ØÆ³¼Ô¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î5¥¯¥é¥Ö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£²ó¤Î¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò»È¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¹¬±¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥é¥ª¥é´ÆÆÄ°Ê²¼¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
