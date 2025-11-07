11月16日に開催される大分国際車いすマラソンに向けて、7日、大会をサポートする陸上自衛隊がコースを下見しました。 【写真を見る】大分国際車いすマラソンに向けて陸上自衛隊がコース下見と準備、選手の安全確保へ 今年の大分国際車いすマラソンでは陸上自衛隊が隊員およそ60人、車両15台を派遣して車いすの運搬などで大会を支援します。 大会を前に7日、別府駐屯地の隊員17人がスタート地点の県庁