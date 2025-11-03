山形県小国町では、歌やダンスに取り組んでいる町民が日頃の練習の成果を披露するイベントが、３日に開かれました。「白い森芸術祭芸能まつり」は、文化の日にあわせおよそ40年前から毎年この時期に開かれているものです。この日（３日）は、小国町内にある歌やダンスのサークル15団体からおよそ130人の町民が参加し、日頃の練習の成果を披露しました。参加者「自分なりの踊りができたと思う踊りは健康もそうだが体づくりに