2023-24シーズンでのマンチェスター・ユナイテッドは極度の不振に陥っていた。最後にFAカップ優勝こそ達成したものの、プレミアリーグではクラブ史上最低となる8位フィニッシュ、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）でもグループステージで早々に敗退と散々なシーズンだった。そのためシーズン終盤からエリック・テン・ハーグ前監督の進退問題が現地メディアによって盛んに報じられ、様々な指導者の名前が彼の後任候補として取り上げら