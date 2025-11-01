レッズの剛腕に移籍可能性が浮上米大リーグ・ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に臨む。2勝3敗と崖っぷちに立たされている中、早くもオフの補強候補に注目が集まっている。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は「タリク・スクバルが今オフにトレードされる可能性が最も高いMLBスタートップ10の筆頭」との見出しで記事を掲載。ジム・ボーデン記者の署名記事で