高市総理はきのう（10月31日）、就任後、初めて中国の習近平国家主席と会談し、東シナ海問題など、多岐にわたり、懸念を直接伝えました。高市総理「日中間には様々な懸案と課題もございますが、習主席と率直に対話を重ねて首脳同士の関係も深めていきたい」習主席との首脳会談で高市総理が目指していたのは日中間の懸念を伝える一方で、安定的な日中関係を作るため首脳間の信頼関係を築くことでした。習主席との会談はおよそ30分間