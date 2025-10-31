ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 1999年の主婦殺害、夫が総額2000万円超で事件現場の部屋を借り続けた… 名古屋市西区の主婦殺害事件 国内の事件・事故 殺人事件 賃貸 名古屋市 愛知県 時事ニュース 読売新聞オンライン 1999年の主婦殺害、夫が総額2000万円超で事件現場の部屋を借り続けた理由 2025年10月31日 21時28分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 約26年前の愛知県名古屋市西区の主婦殺害事件で容疑者が逮捕された 被害者の夫は事件現場の部屋を借り続け、家賃の総額は2000万円超に 「犯人につながるものは一つたりとも失いたくない」との思いだったという 記事を読む 関連の最新ニュース 名古屋市西区の主婦殺害事件 記事時間 1999年の主婦殺害、夫が総額2000万円超で事件現場の部屋を借り続けた理由 記事時間 10/31 20:01 名古屋市西区の主婦殺人事件、容疑者を逮捕 夫は一報に「びっくりした」 記事時間 10/31 18:50 1999年の名古屋市西区の主婦殺害 逮捕された容疑者は60代とみられる女 おすすめ記事 義父の死より自分優先!?非常時に露わになる主人公の本性｜みんな私に配慮して【ママリ】 2025年10月27日 20時0分 過呼吸に自殺未遂…アルコール依存症の祖母を介護したヤングケアラーが発したSOSと、祖母の無関心【著者インタビュー】 2025年10月25日 19時31分 アルコール依存症の祖母の呪縛から救ってくれた夫。植え付けられた、歪な価値観から解放されるまで【著者インタビュー】 2025年10月27日 19時31分 “元サレ妻”の上司に、自身の離婚を告白…不倫妻が選択した道は？【ママリ】 2025年10月25日 14時0分