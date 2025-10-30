「NT-507T」シルバー ティアックは、Reference 500シリーズのネットワークトランスポート「NT-507T」を12月20日に発売する。価格は297,000円。カラーはブラックとシルバー。 ブラック 同社が培ってきた高音質オーディオ技術を凝縮したという次世代ネットワーク・ストリーミング用エンジン「TEAC Network Engine G4」を搭載。細部に至るまで音質を最優先した設計