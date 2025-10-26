2025年10月24日、封面新聞は、四川省成都市の寿司店が掲示した広告が「気持ち悪い」とネット上で物議を醸していることを報じた。記事は、成都市の商業施設にある寿司店が掲示した仮囲い広告について、先日ネット上で「あるネットユーザーが「まるで何十年も葉たばこを吸ったヘビースモーカーの黄ばんだ歯のようだ」との不満の声が出たと紹介した。記事によると、広告には黒い背景の真ん中にマグロ赤身の握り寿司が配置され、その下