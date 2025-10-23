Amazonが、配達する荷物のスキャンや届け先までのルート案内、配達証明の取得などを行える配達ドライバー向けのAI搭載スマートグラスを開発したと発表しました。Amazonはアメリカ・カナダの配達ドライバーを対象にこのメガネの試験運用を行っており、より広範囲に展開する前に技術を改良する予定としています。Amazon is developing smart glasses allowing delivery drivers to work hands-freehttps://www.aboutamazon.com/news/