¶¯¸Ç¤Ê¡Ö¹â»Ô¡¦¸Å²°¡¦ÌÚ¸¶¥é¥¤¥ó¡×¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î´±Å¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È³ÕÎ½¿Í»ö¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤¬È¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞÃæ¿´¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤ª¤±¤ë´·½¬¤ä¾ï¼±¤òÊ¤¤¹°ÛÎã¿Í»ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¹â»Ô¿Í»ö¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£Àè¤º¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÌÚ¸¶Ì­´±Ë¼Ä¹´±¡Ê½°±¡ÅöÁª6²ó¡¦µìÌÐÌÚÇÉ¡Ë¡£¹â»Ô»á¤¬10·î7Æü¤Î¼«Ì±ÅÞ¼¹¹ÔÉô¿Í»ö¤Ç¡¢¿ÆÂæÏÑÇÉµÄÏ¢¤ÎÆü²ÚµÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡ÊÆü²Úº©¡Ë²ñÄ¹¤Î¸Å²°·½»Ê¸µ¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¡Ê½°±¡