SNSで知り合った少女を脅し、みだらな画像を送らせた疑いなどで逮捕された30歳の無職の男が、大学生と身分を偽り少女に近づいたとみられることが分かりました。東京都の無職・片岡龍哉容疑者(30)は、中学生の少女(当時15)を脅して、少女と当時3歳だった妹のみだらな画像や動画あわせて3点を送信させるなどした疑いで、22日送検され、逮捕後の調べに黙秘しています。片岡容疑者はおよそ1年前にSNSで少女と知り合ったとみられ