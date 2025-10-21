2025年10月19日、看看新聞は四川省で「野人」化した3歳児が見つかり議論を呼んだことを報じた。記事は、中国のネット上でこのほど、四川省雅安市石棉県の高速道路上を全裸のまま四つん這いで動き回る子どもの動画が拡散し、強い関心を呼んだと紹介。映像の中で子どもは動物のように食事し、言葉も発しなかったことから、ネット上では「野人のような子ども」との呼び方まで広がるとともに、その衝撃的な姿に「誰がこの子を救うのか