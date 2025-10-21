花束を手に首相官邸を去る石破茂首相＝21日午後0時28分首相を退いた自民党の石破茂氏は21日、国会内の公明党控室を訪れ、石破政権を支えた斉藤鉄夫代表ら幹部に謝意を伝えた。「お世話になった。ご恩は忘れない。引き続きよろしくお願いする」と語った。石破氏は、自民の高市早苗総裁の新首相選出後、国会内で各党へあいさつに回った。