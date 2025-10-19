重慶動物園で暮らしているジャイアントパンダ「渝愛（ユウアイ）」が10月19日、100日を超えるリハビリと治療を経て、パンダ館での公開が再開されました。同時にパンダ「良月（リャンユエ）」の公開も再開されました。重慶動物園は中国で最も多くのジャイアントパンダを飼育している動物園で、ユウアイはその中で最も人気の高いパンダです。今年5月、ユウアイの目の縁や鼻筋の毛が著しく抜け落ちたため、園側は非展示エリアに移して