7回途中10K無失点＆1試合3本塁打→2年連続ワールドシリーズへ導くも…【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）少しの笑顔も見せなかった。2年連続ワールドシリーズへ導き、シリーズMVPを受賞しての記者会見。ドジャース・大谷翔平投手の表情はなぜか晴れなかった。投打の文句なしのパフォーマンスに見えた。最速100.3マイル（約161.4キロ）の剛速球を軸に7回途中10奪三振、2安打無失点。不振と言われ