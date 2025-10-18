大阪府知事の吉村洋文氏が１８日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。番組では１３日に閉幕した大阪・関西万博を取り上げた。開幕前は巨額の赤字になる可能性など批判を浴びていたが、２３０億円の黒字を見込むなど大盛況で閉幕。その経済効果は２・９兆円とも言われている。入場券売上１１６９億円（計画より２００億円増加）、グッズその他２２１億円（計画より３０億円増加）と公式キャラ