不二家は11月1日から、全国の不二家洋菓子店で「創業祭セール」を開催する。限定のケーキを販売するほか、税込3,000円以上の会計でもらえる“ペコちゃんグッズ”のプレゼントなどのキャンペーンを行う。〈不二家は創業115周年〉不二家は1910年(明治43年)11月16日に、横浜･元町の小さな洋菓子店から始まり、2025年に創業115周年を迎える。今回の創業祭では、チョコレート菓子「ルック」をモチーフにした3種のケーキなどを販売。また