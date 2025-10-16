【不二家】創業祭2025先着でポーチ･スプーンなど“ペコちゃん”グッズ配布、「ルック」とコラボした限定ケーキも販売

不二家は11月1日から、全国の不二家洋菓子店で「創業祭セール」を開催する。限定のケーキを販売するほか、税込3,000円以上の会計でもらえる“ペコちゃんグッズ”のプレゼントなどのキャンペーンを行う。

〈不二家は創業115周年〉

不二家は1910年(明治43年)11月16日に、横浜･元町の小さな洋菓子店から始まり、2025年に創業115周年を迎える。今回の創業祭では、チョコレート菓子「ルック」をモチーフにした3種のケーキなどを販売。また、プレゼントキャンペーンでは第1弾〜第3弾に分けて、それぞれ手帳･スプーン･ポーチを配布する。

〈「ルック」の限定ケーキ 11月1日･16日･28日に発売〉

今回登場する「ルック」とコラボしたケーキ3種類は、11月1日、16日、28日の3日間限定の販売。「ルック」の季節限定商品である「ルック(彩色苺)〈いろいろいちご〉」に入っている3つのフレーバー「あまおう苺」「とちあいか」「つぶつぶ苺」をそれぞれ表現した。価格は各561円(税込)。

不二家「ルック(彩色苺)〈いろいろいちご〉」

◆LOOK彩色苺ミルクレープ(あまおう苺)

カスタードクリームと苺クリームを格子柄に重ね、つやのある苺グラサージュで仕上げたミルクレープ。上面には「ルック(彩色苺)」のあまおう苺味をトッピングした。苺中、あまおう苺0.8%使用。

不二家洋菓子店「LOOK彩色苺ミルクレープ(あまおう苺)」

◆LOOK彩色苺ケーキ(とちあいか)

スポンジで苺クリームと苺ソースを挟んだ、ピンク色がかわいらしいケーキ。上面には「ルック(彩色苺)」のとちあいか味を飾った。苺中、とちあいか1.7%使用。

不二家洋菓子店「LOOK彩色苺ケーキ(とちあいか)」

◆LOOK彩色苺ケーキ(つぶつぶ苺)

まろやかな味わいのミルククリームと苺の酸味を楽しめるケーキ。スポンジで苺クリーム･苺ソース･苺ジュレを挟んでいる。上面はミルククリームで覆い、「ルック(彩色苺)」のつぶつぶ苺味と、苺キャンディチップをのせた。

不二家洋菓子店「LOOK彩色苺ケーキ(つぶつぶ苺)」

◆【第1弾】手帳&ブック型ふせん

11月1日から、会計金額が税込3,000円以上の人に、先着で非売品の「ペコちゃん2026年スケジュール手帳&ブック型ふせん」を配布する。2026年はロングセラー菓子「ミルキー」が発売75周年であることから、ペコちゃんやミルキーが描かれたデザイン。

プレゼント第1弾「ペコちゃん2026年スケジュール手帳&ブック型ふせん」

◆【第2弾】オリジナルスプーン

創業日にあたる11月16日限定で、会計金額3,000円(税込)以上の人に、先着で「115周年ペコちゃんオリジナルスプーン」1個を配布する。ステンレス製で、大きさは約縦140×横32mm。

プレゼント第2弾「115周年ペコちゃんオリジナルスプーン」

◆【第3弾】リバーシブルポーチ

11月28日のブラックフライデーから、会計金額3,000円(税込)以上の人に、先着で「ペコちゃんリバーシブルポーチ(ブラック)」を配布する。表面にはペコちゃんを、中面には黒のミルキーフラワー柄をデザインしており、両面使える仕様。ポーチの大きさは、約幅155×高さ110×奥行45mm。

プレゼント第3弾「ペコちゃんリバーシブルポーチ(ブラック)」

〈115周年記念デザインのコットンバッグも〉

また、11月1日に「創業祭焼菓子詰め合わせ」(税込3,000円)も発売する。2025年創業祭デザインのコットンバッグに、7種･16点の焼菓子を詰め合わせた限定のセット。

「創業祭焼菓子詰め合わせ」

【「創業祭焼菓子詰め合わせ」内容】

◆「バウムクーヘン」3個

◆「ミルキーバウムクーヘン」3個

◆「ふんわりマドレーヌ(ミルク)」2個

◆「ふんわりマドレーヌ(チョコミルク)」2個

◆「チーズタルト」2個

◆「フルーツタルト」2個

◆「フィナンシェ」2個

〈創業115周年を祝うペコちゃんのショートケーキも〉

11月14日〜16日の3日間限定で「ペコちゃんスペシャルケーキ」(税込1,944円)も販売する。スポンジに、カスタードクリームやシロップ漬け苺、シャンテリークリームを重ねたショートケーキ。上面は、ペコちゃんの顔と「Thank you!」の文字をチョコで描いている。

〈オンラインストアでも創業祭のセットを販売〉

不二家洋菓子店ネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets.com」では、10月16日11時に「不二家の創業祭 アニバーサリーセット2025」(税込3,900円)を発売した。不二家の菓子や焼菓子に加え、2025年創業祭オリジナルのコットンバッグやダブルウォールタンブラーグラス、「115周年ペコちゃんオリジナルスプーン」などを詰め合わせた。

「不二家の創業祭 アニバーサリーセット2025」

【「不二家の創業祭 アニバーサリーセット2025」内容】

◆「バウムクーヘン」2個

◆「ミルキーバウムクーヘン」2個

◆「ふんわりマドレーヌ(ミルク)」2個

◆「ふんわりマドレーヌ(チョコミルク)」2個

◆「フルーツタルト」1個

◆「チーズタルト」1個

◆「デリシャスパイ(8包入)」1袋

◆「BLACKミルキー(コーラ味)袋」1袋

◆「カントリーマアムミニ(熟成蜜芋)」1袋

◆「カントリーマアム(ひとくちマロンケーキ)」1袋

◆「【非売品】 115周年ペコちゃんコットンバッグ」1枚

◆「【非売品】 115周年ペコちゃんオリジナルスプーン」1個

◆「【非売品】ペコちゃんダブルウォールタンブラーグラス」1個

