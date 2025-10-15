（台北中央社）日本向けに自主制作した台湾観光PRのミュージックビデオ（MV）で注目を浴びたシンガーソングライターのサンディー（黄小玫）さんがNK/T細胞リンパ腫のため死去した。34歳だった。関係者が15日、明らかにした。サンディーさんは2018年、台湾の魅力を自作の日本語曲に乗せて紹介する動画「台湾で会おうね！」をインターネット上に投稿し、話題を集めた。その後も南部・屏東県や嘉義市、北部・基隆市、中部・南投