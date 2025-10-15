歌手のサンディーさんが死去 34歳 日本向けの台湾観光PR動画を自主制作
（台北中央社）日本向けに自主制作した台湾観光PRのミュージックビデオ（MV）で注目を浴びたシンガーソングライターのサンディー（黄小玫）さんがNK/T細胞リンパ腫のため死去した。34歳だった。関係者が15日、明らかにした。
サンディーさんは2018年、台湾の魅力を自作の日本語曲に乗せて紹介する動画「台湾で会おうね！」をインターネット上に投稿し、話題を集めた。その後も南部・屏東県や嘉義市、北部・基隆市、中部・南投県、交通部観光署（観光庁）などと協力し、中国語や日本語、英語でMVや楽曲を制作して台湾観光PRに貢献した他、19年には阪神電鉄とコラボレーションしたMV「阪神電車で行こうよ！」を発表し、台湾向けの日本観光PRにも一役買った。
関係者によれば、サンディーさんは治療中も前向きな人生観を保ち、勇敢に病と闘っていたという。関係者は、サンディーさんは台湾を深く愛し続けていたとし、「この美しい土地は彼女にインスピレーションを与えた。人の心を深くつかむ無数のMVを生み出させ、台湾を全世界のより多くの人に紹介した」とつづった。
サンディーさんは中部・台中出身。小学6年まで台湾で暮らし、その後は大学卒業までカナダで過ごした。幼少期に日本のアニメに親しみ、大学時代には交換留学で東京に半年滞在した。2018年に中央社のインタビューに応じた際、「台湾で会おうね！」を制作した理由について、「台湾が好きだから台湾の特色を伝えたかった」と語っていた。
（洪素津／編集：名切千絵）
サンディーさんは2018年、台湾の魅力を自作の日本語曲に乗せて紹介する動画「台湾で会おうね！」をインターネット上に投稿し、話題を集めた。その後も南部・屏東県や嘉義市、北部・基隆市、中部・南投県、交通部観光署（観光庁）などと協力し、中国語や日本語、英語でMVや楽曲を制作して台湾観光PRに貢献した他、19年には阪神電鉄とコラボレーションしたMV「阪神電車で行こうよ！」を発表し、台湾向けの日本観光PRにも一役買った。
サンディーさんは中部・台中出身。小学6年まで台湾で暮らし、その後は大学卒業までカナダで過ごした。幼少期に日本のアニメに親しみ、大学時代には交換留学で東京に半年滞在した。2018年に中央社のインタビューに応じた際、「台湾で会おうね！」を制作した理由について、「台湾が好きだから台湾の特色を伝えたかった」と語っていた。
（洪素津／編集：名切千絵）