ドラえもんのオリジナル描き下ろしグッズシリーズがフラワーリングから発売される。 【画像】「チルタイム」がテーマのドラえもんのグッズ詳細 今回のドラえもんグッズはぼんやり考え事をしたり、お風呂に入ったりなどの「チルタイム」がテーマ。リラックスタイムを彩るブランケットinクッションなどのアイテムがラインナップ。使うたびにほっと癒されるアイテムとなっている。 ラインナップには