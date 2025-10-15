ドラえもんと一緒にほっと一息　「チルタイム」がテーマのグッズ登場

ドラえもんのオリジナル描き下ろしグッズシリーズがフラワーリングから発売される。

【画像】「チルタイム」がテーマのドラえもんのグッズ詳細

今回のドラえもんグッズはぼんやり考え事をしたり、お風呂に入ったりなどの「チルタイム」がテーマ。リラックスタイムを彩るブランケットinクッションなどのアイテムがラインナップ。使うたびにほっと癒されるアイテムとなっている。

ラインナップには、ブランケットとクッションが一体化した「ブランケットinクッション」をはじめ、メタルキーリングやマルチクリップなど、日常のちょっとした場面で使える雑貨が勢ぞろい。スウェット生地のトートバッグやポーチは、柔らかな質感でおうち時間にもお出かけにもぴったりな仕様となっている。さらに、ドラえもんのイラストがあしらわれたプレートやティッシュケースなどの生活雑貨も登場し、どのアイテムも“見ているだけでホッとする”デザインに仕上がっている。

商品は、フラワーリングオンラインストア、ポップアップストアで順次販売予定となっている。JR池袋駅／JR水戸駅／横浜駅東口地下街ポルタ／広島エディオン蔦屋家電のストアでは、3500円以上の購入でシートシールが、6000円以上の購入でミニチュアスタッキングマグがノベルティプレゼントされる。TSUTAYA 佐野／TSUTAYA BOOKSTORE APIT京都四条／TSUTAYA 武雄／TSUTAYA 神明では3000円以上の買い物でステッカーがプレゼントされる。

〈ポップアップストア 開催情報〉会場：JR池袋駅 南口改札外期間：開催中～2025年10月16日（木）営業時間：10:00～21:00※最終日18:00まで

会場：TSUTAYA 佐野期間：開催中～2025年11月3日（月）営業時間：9:00～23:00

会場：TSUTAYA BOOKSTORE APIT京都四条 1F 葛野大路側出入口期間：開催中～2025年11月3日（月）営業時間：10:00～20:00

会場：TSUTAYA 武雄 店舗入り口付近期間：開催中～2025年11月3日（月）営業時間：9:00～23:00

会場：TSUTAYA 神明期間：開催中～2025年11月3日（月）営業時間：10:00～22:00

会場：JR水戸駅 水戸駅改札前期間：開催中～2025年10月20日（月）営業時間：11:00～20:00※最終日18:00まで

会場：横浜駅東口地下街ポルタ 地下1階 インフォメーション前 イベントスペース期間：開催中～2025年10月21日（火）営業時間：10:00～21:00

会場：広島 エディオン蔦屋家電 1Fエントランス期間：2025年10月25日（土）～2025年11月24日（月）営業時間：10:00～20:00

（文＝リアルサウンド ブック編集部）