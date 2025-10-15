ニューストップ > 国内ニュース > 横浜花博マスコット「トゥンクトゥンク」の人形、首相官邸に設置 首相官邸 時事ニュース FNNプライムオンライン 横浜花博マスコット「トゥンクトゥンク」の人形、首相官邸に設置 2025年10月15日 15時2分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 横浜市で開催される国際園芸博覧会のマスコット「トゥンクトゥンク」 人形が首相官邸に設置され、石破首相は15日の出邸時にじっくりと見つめた この位置には14日夜まで大阪・関西万博のミャクミャクの人形が置かれていた 記事を読む おすすめ記事 「涼しい所に行かない？」東京・埼玉を震撼させた連続幼女誘拐殺人事件、その始まりとなった犯人の言葉 2025年10月14日 19時4分 《独自》松村北斗×芳根京子、W主演映画がクランクイン直前に「突如中止」補償問題の行方 2025年10月15日 7時0分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 老人介護施設で頭から血を流した女性２人が見つかり、死亡確認…防犯カメラに不審人物 2025年10月15日 9時14分 「他のバラエティは出演禁止」桐谷さんが明かした『夜ふかし』の“囲い込み”に「ヤバすぎ」の声…業界タブー“裏被り”に疑問 2025年10月14日 20時54分