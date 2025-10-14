¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ä³ùÅÄÂçÃÏ¡¢Æ²°ÂÎ§¤é¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤é¤ì¤ë¤È¡¢26Ê¬¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤­»É¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î£¶Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤ÎÉâ¤­µå¥Ñ¥¹¤«¤é¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë