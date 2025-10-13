「コレ知ってる？肩すっきり！顔の浮腫みもとれる方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が日常生活で手軽にできる肩こり・顔のむくみ解消法について語った。 片岡氏は「実はこれやるだけで肩がすっきりするだけでなく、顔のむくみも取れるので、どこでもできるから一緒にやっていきましょう」と視聴者を誘いながら、肩こりや顔のたるみの原因は僧帽筋の運動不足だと指摘。「