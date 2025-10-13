²ñ¸«¤òÂÔ¤Ä´Ö¡¢¥Í¥Ã¥ÈÀ¸ÇÛ¿®ÍÑ¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤¿µ¡ºà¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍðË½¤Ê·Ú¸ý¤¬Á´À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÇÛ¿®¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢¤½¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤¬±ê¾å¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁûÆ°¤Ï¤Þ¤ÀÄÃÀÅ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÜÅºÍ¥»á¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¼èºà¤Ë·È¤ï¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Îº®Íð¤Ö¤ê¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌäÂê¤Î²»À¼¤¬Ï¿²»¤µ¤ì¤¿ÅöÆü¤Î¹â»ÔÁíºÛ¡ö¡ö¡ö¡Ö±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢²»À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢