Photo: mio ROOMIE 2025Ç¯9·î16Æü·ÇºÜ¤Îµ­»ö¤è¤êÅ¾ºÜ Ä¹»þ´Ö¥Ç¥¹¥¯ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼ê¼ó¼þ¤ê¤¬¤À¤ë¤¤¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤À¤ë¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯´Ä¶­¤¬¥°¥Ã¤È¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ç¥¹¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à ¥¨¥ì¥³¥à ¡Öcortol ¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥È ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×