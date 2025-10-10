お笑いタレントのつまみ枝豆（67）が9日深夜放送のTOKYO FM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。師匠であるビートたけし（78）が本気で怒った事件を振り返った。この日はお笑いコンビ「鬼越トマホーク」とトークを展開。たけし軍団については「遅刻はね、たけしさんの前ではほとんどない。たけしさんが入るって言ったら、30分か1時間前に絶対入るっていう。徹底してたんで」とつまみ。「軍隊と同じなんだよ。1人