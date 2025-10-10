国会では、上皇陛下の生前退位を可能にした皇室典範特例法の付帯決議に基づいて皇族数の確保策を取りまとめる必要があることから、額賀福志郎衆院議長の主導により6月22日に閉会した通常国会で各党の意見集約が図られる予定だった。しかし、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案については「おおむね認識を共有できた」としつつも結局、見送られた。【写真】「振袖」「十二単」「シックな装い」…彬子さまの華麗なるお姿