株式会社パーソル総合研究所（東京都港区）は、このほど47都道府県ごとに労働力不足や生産性、幸福度などをランキング形式で表し、地域の特性に基づいた8つのエリアのエリアにおける課題を整理した「ニッポンのはたらく地図2025」を発表しました。それによると、労働力や生産性に関する指標は都市圏が上位を占める一方、はたらく幸福・健康指標では、福井・沖縄などの地方圏が上位となり、経済的な強さを持つ地域ほど、個人のウェ