旧ジャニーズ事務所（現SMILE-UP.以下スマイル社）の創業者である故ジャニー喜多川氏の性加害問題で、昨年12月18日、元ジャニーズJr.の田中純弥（44）と飯田恭平（37）両氏は、米西部ネバダ州で性加害を受けたとして、会社側や関係者らを相手取り、同州第8司法管区裁判所に総額3億ドルの賠償を求めて提訴した。【画像】藤島ジュリー景子氏ジャニー喜多川「アメリカで罪を犯したのならアメリカで裁かれるべき」両氏の代理人で