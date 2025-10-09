10月、食料品など3000品目の値上げラッシュとともに、物価高騰が加速しているという。賢く乗り切るためにも、少しでも節約し、節税したいところだ。誰もが気になる節税テクニックは黒か白か？前編に続き、専門家の意見を聞いてみよう。前回記事『孫の学費、お年玉に贈与税はかかる？仏壇の生前贈与、愛人に渡した車は？役立つ節税テクニックを解説！』より続く。Q5.通院の電車代などは医療費控除の対象になる？自分や家族のた