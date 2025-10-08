ＭＢＳ「よんチャンＴＶ」が８日、放送され、自民党高市早苗総裁誕生のキングメーカーになったとされる麻生太郎元首相について特集した。東大卒の教育アドバイザー・清水章弘氏（３８）は麻生氏の豪邸に訪問したことがあるそうで「身にまとう空気がすごぉ〜くカッコよくて。人類の進化があったら、男の最終進化形の一つ、ぐらいのカッコイイ〜！感じ。完全体みたいな」「１回会ったら一生忘れないぐらいカッコイイ方」と絶賛。