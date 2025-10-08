イベント中も「元気がなかった」「自分は大丈夫という過信の表れ」10月５日、千葉県松戸市の商業施設「テラスモール松戸」で「ニセ警察詐欺」撲滅のためのイベントが行われ、警察庁特別防犯支援官に任命された元『TOKIO』の城島茂（54）が登場した。警察官姿の城島は「ニセ警察詐欺の被害に遭う年代は？」というクイズ形式の質問に、正解は「30代」にもかかわらず、会場のほとんどが「60代」と回答したことについて、硬い表情でこ