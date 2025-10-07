日本サッカー協会の影山雅永技術委員長（５８）が、フランスで児童ポルノ画像の輸入・所持の容疑で２日に逮捕されて有罪判決を受けたとフランス紙「パリジャン」などが報道し、日本サッカー協会が７日に影山委員長との契約解除を発表。この事件をテレビ朝日系「報道ステーション」でもトップニュースで取り上げた。影山氏はＵ−２０Ｗ杯視察のため、パリ行きの航空機に搭乗。機内で児童ポルノ画像を閲覧したことを客室乗務員に