木に引っ掛かったスカイダイバーを救出する消防士ら/Nashville Fire Departmentワシントン（ＣＮＮ）米テネシー州ナッシュビルでこのほど、スカイダイビングのインストラクターがタンデムジャンプに失敗し、墜落死した。他のダイバーとパラシュートから何らかの理由で離れてしまったとみられる。タンデムジャンプとは、通常インストラクターと初心者の２人のスカイダイバーがハーネスを装着し、一つのパラシュートを共有する。地元