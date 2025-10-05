長野県上田市の山林に4日、1人でキノコ採りに出かけた78歳の男性が行方不明となりました。警察や消防が捜索したところ5日朝、山林内で意識不明で倒れている男性を発見しました。行方不明だった男性とみられています。行方不明となっているのは、上田市西内の78歳の男性です。警察によりますと男性は4日午前11時ごろから1人で地元の山林内にキノコ採りに出かけましたが帰宅しなかったことから家族が警察に通報したものです。携帯電