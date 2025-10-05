爆笑問題太田光（60）が5日放送のTBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。番組アシスタントとして初登場となった若林有子アナウンサー（29）にツッコミの洗礼を浴びせた。番組冒頭で、高市早苗新総裁が選ばれた自民党総裁選の話題を特集。若林アナがホテルの一室で立憲民主党の野田佳彦代表に、その話題をインタビューしたVTRも放送した。若林アナは首相指名選挙について「野党がまとまる姿は見えていますか？」