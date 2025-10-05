米ニューヨークの連邦地裁は先日、米人気ラッパーのディディもしくはパフ・ダディとして知られる大物音楽プロデューサーのショーン・コムズ被告（５５）に禁錮４年２月と罰金５０万ドル（約７３７２万円）を言い渡した。コムズ被告の弁護士は４日、米紙ニューヨーク・ポストに控訴する方針であると明かした。当初、コムズ被告は５件の罪に問われていた。７月の陪審評決では、終身刑にもなり得た性的人身売買および組織犯罪共謀