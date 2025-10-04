セブン‐イレブンのおにぎりを平日の昼に2個ずつずっと食べ続け、ついには10年間で5000個以上に達した人がいる。大阪の印刷会社でグラフィックデザイナーをしている高下龍司さん（49歳）だ。【1位は…？】「セブンのおにぎり」を10年間で5000個以上も食べたマニアが選ぶ「トップ5」10年にわたってセブンのおにぎりを食べ続けている高下さん高下さん提供そもそも、なぜセブン‐イレブンのおにぎりをずっと食べ続けているのか