ClariSが、『魔法少女まどか☆マギカ』にフォーカスしたコンセプトEP『リンクス』を12月10日にリリースする。また、あわせて新たなアーティスト写真も公開となった。

本作には、リンクスパートナーとして制作中の『魔法少女まどか☆マギカ』インスパイアソングである新曲「リンクス」に加え、ClariSが担当した歴代の主題歌「コネクト」「ルミナス」「カラフル」を新体制でセルフカバーした“season 03-バージョン”の楽曲を収録。また、セルフカバー曲「コネクト-season 03-」が10月11日に先行配信され、前日の10月10日20時にはMVがプレミア公開される。

本作は完全生産限定盤（CD+Blu-ray）として発売され、『魔法少女まどか☆マギカ』のアニメ絵柄が使用されたLPサイズ大型ジャケット仕様となる。店舗購入特典、ClariS Room会員限定早期予約特典の品目も発表されている。

また、公開されたアーティスト写真は、ClariS史上初となる実写でのアーティスト写真となっており、暖かい光に包まれたクララ、エリー、アンナが高原に佇む、新たなステージへ踏み出すClariS新体制を象徴するものに仕上がっている。

さらに、『魔法少女まどか☆マギカ✕ClariS Links collabo cafe』の開催も発表。同イベントは“Links”をテーマに、音楽と食が奏でる、魔法のようなコラボレーションカフェとして、and GALLERY有楽町、なんば、名古屋2号店の3店舗で11月12日より開催。詳細は追って発表される。

加えて、デビュー15周年記念日である10月20日の20時から『ClariS 15周年記念生配信特番』も決定。配信では、15周年ならではのスペシャルな企画をオンエアするとしている。

（文=リアルサウンド編集部）