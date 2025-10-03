AIは使用者のレベルによって、回答の精度も変わります。曖昧な指示では、AIは曖昧な回答を生成することしかできないからです。ではAIに真価を発揮させるためにはどうすればよいのでしょうか？新刊『仕事が10倍ラクになるずるいAI活用術』（青春出版社刊）から、著者の水野操氏がAIとうまく協業するために必要不可欠な「いい指示の出し方」を教えてくれます。AIの「使いこなし」が勝敗を分ける多くの人が生成AIの能力を知り、もは