10月1日のメガネの日に合わせて、大分市で役目を終えたメガネに感謝を伝える恒例の眼鏡供養が行われました。 【写真を見る】役目を終えたメガネに感謝大分市で1602本を供養一部はネパールへ 眼鏡供養は大分市のヤノメガネが毎年実施していて、今年で46回目となります。1日は大分市の万寿寺で関係者が出席し、この一年に各店舗に寄せられたメガネ1602本を供養しました。 10月1日は数字を並べるとメガネに見えることか